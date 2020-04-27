Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Удмуртии Александр Бречалов обсудили меры поддержки ОПК
В видеоконференции участвовали руководители предприятий ОПК Удмуртии. Обсуждали вопросы, которые актуальны для промышленных производств региона. Главная задача — бесперебойное выполнение госконтрактов и сохранение темпов выпуска продукции двойного назначения, а также гражданской продукции.
В Удмуртии сосредоточены производства полутора десятков предприятий блока ОПК, их безо всякого преувеличения можно назвать локомотивами экономики нашего региона. В текущих реалиях крайне важно создать все условия для бесперебойной работы таких предприятий — как с позиций обеспечения выполнения гособоронзаказа в полном объеме и в установленные сроки, так и с позиции выпуска конкурентоспособной продукции гражданского назначения. ПСБ в очередной раз подтверждает статус надежного партнера, который обеспечивает все необходимые банковские процессы, предлагает оптимальные с учетом сегодняшнего дня решенияАлександр Бречаловглава Удмуртии.
В Удмуртской Республике высокая концентрация предприятий оборонных отраслей, и ПСБ успешно развивает отношения со всеми предприятиями оборонно-промышленного комплекса региона. В ходе совещания главы банка и региона договорились об усиленных совместных мерах поддержки региональных оборонных предприятий, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в рамках сопровождения ГОЗ.
В сложившейся эпидемиологической ситуации мы сосредоточены на обеспечении бесперебойной работы всех необходимых для наших клиентов операционных процессов. В равной степени внимание уделяется оперативной выработке мер поддержки согласно поручениям президента России, федерального правительства и Центрального банкаПетр Фрадковпредседатель ПСБ.
«Мы гарантируем клиентам ПСБ всестороннюю помощь и взаимодействие при развитии различных внешних сценариев. Банк намерен способствовать эффективной модернизации и росту производства продукции гражданского и двойного назначения», — отметил председатель ПСБ Петр Фрадков.