Председатель профсоюза учителей выступил против наставников в школе

Председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов выступил против введения должности наставников в школе. Об этом сообщила НСН.

По его словам, появление новой вакансии не решит проблемы. Ко всему, дополнительное финансирование на это выделяться не будет, считает Варламов.

«Учителям в настоящий момент некогда заниматься воспитательной работой из-за большой загруженности, но к такому формату решения проблемы я отношусь настороженно, я бы даже сказал — негативно», — сказал он.

Варламов добавил, что невозможно заставить учеников доверять наставникам и хорошо к ним относиться, поэтому результата эта идея иметь не будет.