Председатель профсоюза таксистов Макаров заявил, что на улицах Москвы число «бомбил» не вырастет

Председатель столичного профсоюза таксистов Александр Макаров заверил, что в Москве количество «бомбил» не увеличится, даже несмотря на существующие проблемы в таксопарках. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Макаров полагает, что решить проблему с нехваткой водителей могут агрегаторы такси, например, за счет увеличения тарифов.

«Агрегаторы лепят цену с потолка, часто не учитывая важные факторы. По закону тариф должен рассчитываться по таксометру, в том числе на основании единицы пробега и времени простоя, тогда получается понятная к оплате сумма. Поэтому агрегаторы должны модернизировать алгоритм формирования тарифов», — отметил он.

Число «бомбил» не увеличится и по той причине, что в целом спрос на такси упал, резюмировал эксперт.