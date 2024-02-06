Общество 06 февраля 2024, 18:41 Председатель правления РАЭРР Карпов предупредил о возможном подорожании бананов

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В России покупатели могут столкнуться с повышением стоимости бананов. Об этом сообщил председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом эксперт отметил, что дефицита желтых плодов на отечественном рынке не ожидается.

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«Если бананы уйдут за 200 рублей, начнется переориентация на другие фрукты. Вплоть до того, что потребители могут отказаться от фруктов и переориентироваться даже на овощи», — высказался Карпов.

По его мнению, из-за ситуации с ценами выбор россиян может сместиться в пользу яблок.