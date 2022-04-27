Председатель правления АРПП Касперская объяснила опасность IoT-устройств

Председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» (АРПП) Наталья Касперская заявила, что человек, использующий IoT-устройства, пускает в свой дом или офис шпионов. Об этом написала «Газета.ru».

«Производитель всегда оставляет себе возможность контроля. Это официальный бэкдор. Объясняется это тем, что „вдруг что-то сломается, и тогда мы дистанционно подключимся и починим“. Но ровно в этом и состоит риск. Это все равно, что отдать ключ от вашей двери какому-то стороннему лицу, который в любой момент может к вам зайти. Например, умная колонка не просто понимает ваш разговор, но и еще и передает данные в облако», — сказала специалист.

Она отметила, что получить пользовательную безопасность можно только в том случае, если использовать отечественную элементную базу, поскольку возложить ответственность на иностранное лицо в текущих условиях не получится.