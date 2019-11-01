Председатель правления АНО «Опора Нации» рассказал о законе ресоциализации заключенных

По словам издания, люди, которые однажды оказались в уголовно-исправительной системе, имеют большой риск остаться там навсегда. Бывшим заключенным необходима ресоциализация — восстановить контакты, трудоустроиться и психологически адаптироваться на воле.

Председатель правления АНО «Опора Нации», член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Михаил Сенкевич отметил, что человек, преступивший закон, должен быть наказан. Однако после того, как заключенный отбыл наказание и оказался на свободе, его жизнь начинается с чистого листа. По мнению Сенкевича, в настоящее время технологической цепочке не хватает социально-психологической адаптации осужденных. С ними работает Единый центр помощи АНО «Опора Нации».

«Работаем не с подследственными, а с уже осужденными. Это хозяйственные отряды. На контакт идут все, но для этого надо заслужить их доверие. Когда они понимают, что ты их не обманываешь — охотно взаимодействуют. Очень большой мотивацией для них является то, что в нашей команде много людей, которые сами прошли этот путь», — пояснил Михаил Сенкевич.

Он рассказал, что важно добиться расположения осужденных, поэтому сотрудники организации навещают их родственников и регулярно встречаются с заключенными в СИЗО. В процесс ресоциализации входят духовно-просветительские программы: концерты с тематическими песнями, стихами, жизненными историями от людей, которые уже прошли путь реабилитации и изменили свою жизнь, став нормальными полноценными членами общества.

Наибольший эффект от работы будет, если она начнется в период нахождения осужденных в СИЗО. По оценке Сенкевича, труднее всего решить проблему трудоустройства. Единый центр помощи поднимает этот вопрос на государственный уровень.

«Даже если ты скроешь в анкете свою судимость — служба безопасности всегда пробьет информацию и скажет тебе „до свидания“. У меня на практике были случаи с людьми, когда их в год увольняли по два-три раза. Хотя они были хорошими работниками», — отметил он.

Сенкевич также подчеркнул, что закон о ресоциализации находится в Госдуме с 2008 года, но его пока не приняли.