Председатель подмосковного УИК ответил на обвинения в голосовании «на лавочке»

В социальных сетях разошлась фотография, сделанная в городе Истра. Там сотрудница участковой избирательной комиссии сидит на скамейке около дома, разложив на складном столике бюллетени. Девушку обвинили в том, что она, якобы, выдает и принимает бюллетени прямо на месте.

Источник фото: Twitter

Как пояснила председатель участковой избирательной комиссии № 734 Екатерина Бирюкова. В кадр действительно попала сотрудница УИК. Но никакое голосование она не проводила, а ждала, пока коллеги помогут организовать ей место для голосования.

«Это была подготовка — мы же не можем прилететь на воздушном шаре все красивые, нарядные начать свою работу. Любая работа требует подготовки. Была проведена колоссальная работа по подготовке к общероссийскому голосованию. Надеюсь, в дальнейшем в штатном режиме у нас все продолжится на высоком уровне», — пояснила председатель УИК.

Екатерина Бирюкова подчеркнула, что в социальных сетях эту фотографию представили в провокационном свете. Сотрудница показала себя на подготовительном этапе к общероссийскому голосованию как добросовестный, исполнительный сотрудник избирательной комиссии.

«Наш сотрудник сейчас очень переживает по этому поводу. Она, конечно, и плачет, и расстроена, потому что она ответственная. <…> Будем внимательнее, в том числе и на подготовительном этапе, относиться к нашей работе», — сказала Екатерина Бирюкова.

В России началось голосование по внесению поправок в Конституцию. С 25 по 30 июня высказать мнение об изменениях в основном законе страны можно досрочно. Основной день голосования — 1 июля. Только после одобрения гражданами поправки в Конституцию вступят в силу.