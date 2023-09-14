Общество 14 сентября 2023, 14:58 Председатель организации «Садоводы России» Туманов назвал преувеличением заявления о вредном воздействии борщевика

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Все заявления о вредном воздействии борщевика на здоровье человека являются преувеличенными. Об этом сообщил председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, ожог от вредоносного растения можно получить только в солнечную погоду. При попадании выделений с оборотной стороны листа на кожу в пасмурную погоду ничего не произойдет, добавил Туманов.