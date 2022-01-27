Председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Тихомирова рассказала о своем детстве

Председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова рассказала, как пережила этот период. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Когда началась война, Тихомировой было шесть лет. Она рассказала, что ее очень пугали бомбежки, от шока она даже не могла плакать.

«Из жизни на Петроградской мне не забыть, как кричали звери в зоопарке во время бомбежек. Это оставляет след на всю жизнь в твоей душе. Говорить о блокаде тяжело. И с годами становится только сложнее», — рассказала Тихомирова.

Также в 1942 году она узнала о случаях каннибализма. Женщина уточнила, что это не было массовым явлением, но некоторые люди сходили с ума от голода.

Тогда же погибла мать Тихомировой, после чего ее отправили в детдом, а потом эвакуировали оттуда в Алтайский край.