Председатель Объединения профсоюзов Вострецов заявил, что все выпускники техникумов трудоустроены

Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов заявил, что в России много свободных рабочих вакансий. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Он отметил, что даже наблюдается дефицит сотрудников в этой сфере. Так как все иностранные рабочие из России уехали, а россияне не особо охотно выбирают такие должности.

«Отмечу, что 100% выпускников техникумов у нас трудоустроены, в отличии от выпускников высших учебных заведений», — подчеркнул Вострецов.