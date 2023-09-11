Общество 11 сентября 2023, 16:36 Председатель НСЗПП Шапкин предложил продавать живой квас по паспорту

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Живой квас следует продавать по паспорту из-за превышения допустимой доли спирта в напитке. Об этом сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП) Павел Шапкин сайту телеканала «Звезда».

По словам эксперта, квас продолжает бродить после попадания на магазинные полки, в результате повышения нормы доли спирта напиток переходит в категорию алкогольной продукции.

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В связи с этим продажу кваса детям стоит запретить. Кроме того, необходимо ввести предупреждения для водителей, добавил Шапкин.