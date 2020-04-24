Председатель НРК предложил в два раза увеличить срок примирения при разводе

По словам эксперта, срок на обдумывание необходимо увеличить из-за психологической обстановки, появившейся в российских семьях в условиях режима самоизоляции.

«Прошу увеличить срок оформления развода в два раза: в случае, предусматривающем проведение бракоразводной процедуры в органах ЗАГСа, этот срок после увеличения будет составлять два месяца, а в случаях, предусматривающих законом судебный процесс (если в семье есть дети или происходит раздел имущества), этот срок должен быть увеличен до шести месяцев… Данная мера не должна распространяться на семьи, в которых зафиксировано жестокое обращение», — говорится в предложении Волынец, направленном в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Данную меру планируют применить до конца нынешнего года. Сообщается, что людей на развод могла подтолкнуть напряженная обстановка. Увеличение срока может помочь сохранить семьи.