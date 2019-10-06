Связь времен и поколений. Председатель Мособлдумы поздравил жителей с 90-летием Подмосковья

День Подмосковья объединяет всех жителей региона, наполняет гордостью за область и ее историю. Таким посланием председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей с юбилеем.

День Московской области традиционно отмечают в первое воскресенье октября. В 1929-м году ее образовали на месте Московской губернии. Брынцалов пожелал жителям крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и новых успехов на благо родины.

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«Подмосковье — один из наиболее динамично развивающихся регионов страны. Здесь ощущается связь времен и поколений, а самоотверженный труд и героические дела людей старшего возраста служат примером и жизненным ориентиром для многих тысяч юношей и девушек», — сказал Игорь Брынцалов, председатель Московской областной думы.