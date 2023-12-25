Общество 25 декабря 2023, 13:35 Председатель Курской облдумы Амерев заявил, что СВО показала консолидацию общества

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В Курской области, которая является приграничной территорией, с началом проведения СВО многое поменялось, однако регион быстро адаптировался к новым реалиям пр поддержке федеральной власти. Об этом сообщил infox.ru со ссылкой на председателя Курской облдумы Юрия Амерева.

Он заявил, что одной из основных задач остается поддержка участников СВО и их семей. А также помощь людям, живущим в Курской области и соседних регионах и пострадавших от украинских атак. И сплоченность, которую показали представители власти и общества перед лицом врага, была выше всех ожиданий.

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«Вообще проведение специальной военной операции показало консолидацию нашего общества, наших людей, власти, и законодательной, и исполнительной, наших руководителей. Такие события — это определенный экзамен для нашего общества», — сказал Амерев.

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