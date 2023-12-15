Общество 15 декабря 2023, 15:50 Председатель Курской облдумы Амерев заявил, что представители власти должны оправдывать народное доверие

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Председатель Курской облдумы Юрий Амерев прокомментировал заявления, сделанные президентом Владимиром Путиным в ходе прямой линии. Он подчеркнул, что власть обязана оправдывать народное доверие, сообщил infox.ru.

По словам Амерева, в настоящее время государство продолжает укреплять работоспособность населения и создавать эффективную систему поддержки.

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«Глава государства отметил, что наше общество консолидировалось. Мы все сообща решаем стоящие перед нами задачи, преодолеваем все трудности на пути к победе», — подчеркнул председатель Курской облдумы.

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