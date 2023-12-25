Общество 25 декабря 2023, 10:38 Председатель Курской облдумы Амерев поблагодарил коллег по Совету законодателей РФ за понимание и поддержку

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Председатель Курской областной Думы Юрий Амерев подвел итоги уходящего года и подчеркнул, что он был довольно сложным для всей России и для его региона особенно. Об этом сообщил сайт infox.ru.

Он отметил, что Курская область стала приграничным регионом. И это наложило свой отпечаток на жизнь в нем. Однако, подчеркнул Амерев, все острые ситуации разрешались оперативно, что позволяло людям продолжать привычную жизнь.

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«Мы очень благодарны коллегам по Совету законодателей РФ за понимание этого и всестороннюю поддержку», — сказал он.

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