20 декабря 2023, 13:38
Председатель комиссии Общественной палаты Тополева-Солдунова поддержала идею страхования ухода за пожилыми
Представители Минэкономики предложили обеспечить уход за пожилыми людьми за счет страховок. Такую инициативу поддержала председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова в эфире радио «Говорит Москва».
По словам эксперта, страховые подходы в этой системе должны быть поэтапными. Так, для начала можно предусмотреть добровольное страхование. Инициативу следует внедрять в пилотном режиме с участием регионов или какой-либо категории граждан.
Реклама
«Необходимо придумать, каким образом ее финансировать. Это достаточно серьезная программа, которая на протяжении нескольких лет в нашей стране внедряется», — отметила Тополева-Солдунова.
Реклама
Реклама