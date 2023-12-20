Общество 20 декабря 2023, 13:38 Председатель комиссии Общественной палаты Тополева-Солдунова поддержала идею страхования ухода за пожилыми

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Представители Минэкономики предложили обеспечить уход за пожилыми людьми за счет страховок. Такую инициативу поддержала председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова в эфире радио «Говорит Москва».

По словам эксперта, страховые подходы в этой системе должны быть поэтапными. Так, для начала можно предусмотреть добровольное страхование. Инициативу следует внедрять в пилотном режиме с участием регионов или какой-либо категории граждан.

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«Необходимо придумать, каким образом ее финансировать. Это достаточно серьезная программа, которая на протяжении нескольких лет в нашей стране внедряется», — отметила Тополева-Солдунова.