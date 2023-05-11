Общество 11 мая 2023, 17:30 Председатель ФНПР Шмаков: офисные сотрудники готовы перейти в рабочие профессии из-за высокой зарплаты

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Согласно опросу сервиса «Зарплата.ру», почти 35% российских офисных сотрудников готовы перейти в рабочие профессии. Об этом заявил председатель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, подобные желания в основном связаны с высокими заработными платами на рабочих предприятиях. Так, при наличии необходимой квалификации на заводах можно получать от 100 до 200 тысяч рублей.

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Шмаков отметил, что такие зарплаты на предприятиях устанавливаются из-за дефицита кадров.