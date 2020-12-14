Председатель Думы Иркутска рассказал о распределении бюджета на 2021 год

«Да, в этом году впервые за долгое время Дума Иркутска не просто утверждала бюджет города, но принимала непосредственное участие в его формировании. К сожалению, раньше такого не было, и зачастую нам просто за две недели до принятия бюджета представляли его проект, в котором не было времени досконально разобраться», — пояснил Стекачев.

По его словам, расходная часть бюджета была перераспределена с акцентом на благоустройство. Так, по предложению председателя Думы и депутатов 350 миллионов рублей выделили в честь 360-летия с момента основания Иркутска. На каждый из 35 округов отведено по 10 миллионов рублей.

Отмечается, что власти вместе с жителями будут решать, на что потратить эти средства. В числе возможных вариантов благоустройство, детские или спортивные площадки и другое. Стекачев пообещал, что в каждом округе изменения будут заметны для жителей.

Помимо прочего, было поручено разработать техническое задание, чтобы заказать глобальный проект ливневой канализации. Проблема в том, что в Иркутске она рассредоточена точечно, из-за чего возникают проблемы с дорогами.