27 ноября 2023, 18:09
Председатель «Другой Украины» Медведчук заявил, что Запад вложил миллиарды долларов в ненависть к России на Украине
Запад много лет воспитывал на Украине русофобию. Об этом председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал для KP.RU.
По его словам, на Украине не просто так уничтожают любое напоминание о русской культуре. Власти страны готовят территории для того, чтобы стать плацдармом для НАТО.
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«В ненависть к России под предлогом „демократического просвещения“ на Украине Запад вложил миллиарды долларов», — заявил Медведчук.
Он добавил, что Россия должна сделать все возможное, чтобы защитить русскоговорящих людей и свое духовное наследие.
Международные отношения
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