Общество 27 ноября 2023, 18:09 Председатель «Другой Украины» Медведчук заявил, что Запад вложил миллиарды долларов в ненависть к России на Украине

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Запад много лет воспитывал на Украине русофобию. Об этом председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал для KP.RU.

По его словам, на Украине не просто так уничтожают любое напоминание о русской культуре. Власти страны готовят территории для того, чтобы стать плацдармом для НАТО.

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«В ненависть к России под предлогом „демократического просвещения“ на Украине Запад вложил миллиарды долларов», — заявил Медведчук.

Он добавил, что Россия должна сделать все возможное, чтобы защитить русскоговорящих людей и свое духовное наследие.

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