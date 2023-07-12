Общество 12 июля 2023, 16:41 Председатель Ассоциации производителей детских товаров Ветров: нужно запретить продажу детского шампанского

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил в предложением о запрете торговли теми товарами, которые являются адаптированной копией взрослых. Соответствующее письмо он отправил главе Минздрава Михаилу Мурашко, сообщил RT.

Михаил Ветров подчеркнул, что из свободной продажи должны уйти «детское шампанское» и «детские сигареты». Потому что такие товары дают детям неправильные установки относительно их поведения в будущем. Алкоголь и табак становятся своего рода атрибутами взросления.

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«Прошу Вас выпустить соответствующие запретительные рекомендации о свободной продаже „взрослых детских“ товаров ввиду их разрушительного воздействия на детское здоровье и психику», — написал Михаил Ветров.

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