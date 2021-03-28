Предпринимательница подала заявку на товарный знак «Наташ, ты спишь?»

Предприниматель из Москвы Дарья Бородулина подала в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака фразы из популярного мема про Наташу и котов. Об этом сообщило АГН «Москва».

Бизнесвумен решила зарегистрировать товарный знак «Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили!». Бренд регистрируется сразу по нескольким классам товаров и услуг. Под этим брендом в продаже могут появиться канцтовары, фотографии, одежда для домашних животных, игрушки и даже шкуры животных. Кроме того, регистрация подразумевает возможность оказания услуг в сфере маркетинга и рекламы, съемки фильмов и проведения онлайн-трансляций.

Эта фраза появилась в вирусной картинке-меме, которая обрела популярность в интернете в прошлом году. На изображении красовались несколько котов, которые смотрели на свою хозяйку Наташу и пытались ее разбудить, приговаривая, что «уже шесть часов утра» и они уже «все уронили».

Ранее в феврале гифку-мем с котом, несущимся на радуге, продали на аукционе. Гифка ушла с молотка за 590 тысяч долларов (около 44,8 миллиона рублей).