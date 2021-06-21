Предпринимателям упростят обжалование решений надзорных служб

Российские предприниматели смогут обжаловать неправомерные действия контрольных органов в досудебном порядке. Начиная с 1 июля 2021 года подобный порядок действий станет обязательным, если, по мнению владельца бизнеса, проверка прошла с нарушениями. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития.

Подать жалобу можно на портале госуслуг при помощи сервиса «Жалоба на решение контрольного органа». Отправить заявление может глава фирмы или делегированный им сотрудник.

Источник фото: пресс-служба Министерства экономического развития

На сайте нужно выбрать номер проверки (его можно найти в «Едином реестре проверок» или в личном кабинете портала, в разделе «Контроль и надзор»), описать допущенные сотрудником ведомства нарушения. После этого жалобу нужно подписать и отправить. Для юридических лиц потребуется электронная подпись.

Источник фото: пресс-служба Министерства экономического развития

Уведомление о регистрации жалобы, а также ориентировочный срок ее рассмотрения придет в течение суток. К рассмотрению жалобу примут не позднее пяти рабочих дней. Рассматривать претензию будет глава контрольного ведомства, его заместители либо вышестоящий орган.

Максимальный срок рассмотрения жалобы составляет 20 рабочих дней со дня ее регистрации. Однократно его могут продлить еще на 20 рабочих дней.

Оповещение о результате проверки и решении по жалобе придет в личный кабинет на сайте госуслуг и на электронную почту.

Жаловаться можно на нарушения процедуры проверки, порядок проведения мероприятия, если предприниматель не согласен с мерами, которые наложил на него контролер, не согласен с нарушениями в акте проверки или с действиями сотрудника надзорного ведомства.