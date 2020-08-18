Предпринимателям расскажут о пользе наставничества в развитии бизнеса. Вебинар пройдет 19 августа

Вебинар для предпринимателей «Мой бизнес» проведет Министерство экономического развития России вместе с корпорацией «Синергия». На нем расскажут о наставничестве и его роли для старта и развития своего дела. Мероприятие пройдет 19 августа, для участия необходимо пройти регистрацию.

На вебинаре расскажут, как наставники помогают предпринимателям открывать и развивать бизнес. Начинающим предпринимателям помогут найти ментора, разобраться с его функциями.

Спикеры объяснят, как работают наставники, какие существуют методики. Основной упор будет на практических советах и секретах по развитию бизнеса с помощью ментора.

Свое видение представят известные предприниматели, менторы и представители центров «Мой бизнес».

Своим опытом поделится президент группы компаний «Руян», создатель и владелец бренда «Экспедиция» Александр Кравцов. В его докладе будет информация о взаимной пользе и вдохновении, а также о монетизации личной социальной сети.

Основатель «Института наставничества» и программы «Молодежный бизнес России» Борис Ткаченко расскажет о самых распространенных ошибках во взаимодействии с наставниками.

На вебинарах представят бесплатные программы наставничества в центрах «Мой бизнес», реальные кейсы предпринимателей, которым удалось развить свое дело благодаря менторам.

На мероприятии выступят: Наталья Устинова, генеральный директор KES LOGISTIC; Александр Шибанов, начальник отдела «Инновационный инжиниринговый центр» фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная компания)»; Петр Климов, соучредитель и CEO платформы Experum, основатель бизнес-акселератора для IT-стартапов Digital Prime.

Вебинар проводится в рамках реализации национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Трансляция пройдет по ссылке. Для участия нужна регистрация или авторизация.