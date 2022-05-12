Предпринимателям посоветовали не торопиться с уплатой налоговых взносов

В ближайшее время ФНС запустит специальный сервис, который позволит предпринимателям точно понять, положена им отсрочка по налоговым взносам или нет. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, написала «Парламентская газета».

Ранее, правительство предоставило отдельным отраслям отсрочку на год по страховым взносам за II и III кварталы.

«В третьем квартале меньше, потому что льгота коснется меньшего круга предприятий. Там целый список отраслей, которые распределены на второй и третий кварталы. Первый платеж предприниматели, подпадающие под меру поддержки, должны были заплатить не позднее 16 мая, но в связи с объявленной отсрочкой делать теперь этого не нужно. Однако знают об этом далеко не все бизнесмены, а времени остается мало», — уточнил Топилин.

Каждое предприятие получит уведомление, в котором ему сообщат, имеет оно право на отсрочку или же нет.

«Не просто предприятиям дали льготу, а там — как хотите, нет. Каждый бизнес получит уведомление. Налоговики готовятся открыть онлайн-сервис для предпринимателей, где можно будет узнать, имеют ли они право на объявленную кабмином отсрочку по платежам или нет», — резюмировал глава комитета.