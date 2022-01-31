Предпринимателя осудят за неуплату налогов в Югре

В ХМАО перед судом предстанет гендиректор столичного предприятия, которого обвинили в неуплате налогов на общую сумму свыше 46 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным информагентства, бизнесмен использовал реквизиты девяти фиктивных подрядных организаций по доставке грузов на нефтяные месторождения Ямала и Югры, которые фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. Компания, гендиректором которой являлся обвиняемый, выполняла перевозки. Затем он предоставлял в ФНС ложные декларации для получения налоговых вычетов.