Предпринимателя осудят по обвинению в мошенничестве в Югре

В ХМАО перед судом предстанет местный бизнесмен, которого обвинили в мошенничестве. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Правоохранители предполагают, что предприниматель предоставлял ложные сведения в центр занятости. По одной из версий, он отчитывался о выплате зарплаты работникам, которые у него никогда не трудились. По данным информагентства, в течение трех лет бизнесмен получал субсидии на компенсацию затрат. Нанесенный ущерб оценили более чем в пять миллионов рублей.