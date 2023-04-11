Общество 11 апреля 2023, 18:34 Предпринимателя из Пензенской области осудят за попытку дать взятку

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В Пензенской области скамья подсудимых ждет бизнесмена, которого обвинили в попытке дать взятку. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональный Следком.

Следствие предполагает, что обвиняемый намеревался подкупить главврача областного онкодиспансера, чтобы выиграть торги на поставку медицинских изделий и оборудования. Он передал свыше двух миллионов рублей посреднику, который действовал под контролем правоохранителей. При передаче денег мужчину задержали. Отмечается, что главврачу не было известно о попытке подкупа.