    29 апреля 2020, 12:50

    Предприниматели решили отказаться от кредитов на зарплаты

    Ольга Ситникова

    Специалисты сервиса hh.ru выяснили, что беспроцентные кредиты для выплаты зарплат оказались непопулярными среди бизнесменов. Об этом сообщила газета «Известия».
    Предприниматели решили отказаться от кредитов на зарплаты

    Согласно исследованию, воспользоваться предложением согласились лишь 8% от всех компаний. Однако за безвозмездные выплаты выступают 65% малых и средних бизнесменов, которые пострадали из-за пандемии. Они составляют примерно 22% от отечественных фирм.

    По оценкам аналитиков, 47% руководителей, которым положен беспроцентный кредит, отказались от поддержки.

    Многие из них (35%) опасаются, что проценты все-таки придется выплатить позже. Некоторые (18%) решили не связывать предприятия с кредитными историями, а другая часть не увидела в кредитах необходимости.

    «Честные предприниматели — реалисты и неглупые люди. Хоть кредиты и беспроцентные, это все равно кредиты. А поскольку отдать может быть и нечем, придется закладывать личное имущество или имущество предприятия», — пояснил член генерального совета «Деловой России» Павел Гагарин.

    Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин уточнил, что бизнесмены не забыли об обещании «ввести своеобразный мораторий на новые налоги и платежи». Такую меру решили установить несколько лет назад, «но — подскочил НДС, появился „Платон“, выросли другие обязательства».

    «Вот бизнес и сомневается, не выйдет ли в итоге себе дороже сегодняшнее обращение за помощью», — заключил специалист.