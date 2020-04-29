Предприниматели решили отказаться от кредитов на зарплаты

Согласно исследованию, воспользоваться предложением согласились лишь 8% от всех компаний. Однако за безвозмездные выплаты выступают 65% малых и средних бизнесменов, которые пострадали из-за пандемии. Они составляют примерно 22% от отечественных фирм.

По оценкам аналитиков, 47% руководителей, которым положен беспроцентный кредит, отказались от поддержки.

Многие из них (35%) опасаются, что проценты все-таки придется выплатить позже. Некоторые (18%) решили не связывать предприятия с кредитными историями, а другая часть не увидела в кредитах необходимости.

«Честные предприниматели — реалисты и неглупые люди. Хоть кредиты и беспроцентные, это все равно кредиты. А поскольку отдать может быть и нечем, придется закладывать личное имущество или имущество предприятия», — пояснил член генерального совета «Деловой России» Павел Гагарин.

Президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин уточнил, что бизнесмены не забыли об обещании «ввести своеобразный мораторий на новые налоги и платежи». Такую меру решили установить несколько лет назад, «но — подскочил НДС, появился „Платон“, выросли другие обязательства».

«Вот бизнес и сомневается, не выйдет ли в итоге себе дороже сегодняшнее обращение за помощью», — заключил специалист.