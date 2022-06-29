Предприниматели раскрыли, как западные компании возвращаются в Россию

Официальной статистики по поводу ухода иностранных компаний из России ни у кого нет и быть не может. Ведь каждая из них в разных формах была представлена на российском рынке. Некоторые представители западного бизнеса возвращаются в РФ через дружественные страны. Об этом сообщил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников.

«Сложно подтвердить или опровергнуть цифру, которая фигурирует в западных СМИ, об одной тысяче западных компаний, покинувших Россию. Могу лишь сказать, что, по данным ЦБ, до недавнего времени в стране работало около 30 тысяч иностранных компаний. Дело в том, что никакой официальной статистики относительно их ухода из России ни у кого нет, да и быть не может. Ведь форма участия у каждой из них разная», — сказал Красильников РИА «Новости».

Остаются в России, по его словам, крупные компании, присутствующие под настоящими именами. Также функционируют многочисленные представители малого и среднего бизнеса.

«Ушел, допустим, какой-то крупный бренд, но остались его субподрядчики, их российские „дочки“, которые могут действовать вообще под иными названиями. Другие покидают Россию, но тут же возвращаются к нам через дружественные страны», — добавил вице-президент РСПП.

Серьезные последствия повлек уход тех компаний, у кого в РФ было производство. Например, это Renault или IKEA. У них на предприятиях работали десятки тысяч людей.