Предприниматели Петербурга предложили превратить фуд-корты в рестораны

Предприниматели Санкт-Петербурга предложили изменить формат работы городских фуд-кортов, чтобы они могли работать во время пандемии. Об этом написала газета «Петербургский дневник».

Из-за ограничений, введенных в связи с эпидемиологической обстановкой, фуд-корты долгое время не работали. Сейчас они также подвергаются ограничениям. Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов рассказал об инициативе предпринимателей изменить формат работы фуд-кортов: сделать систему, как в обычном ресторане, чтобы еду посетителям за столики приносили официанты. Это должно решить проблему очередей и столпотворений.

Он сообщил, что переговоры по реализации этого предложения уже ведутся с Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле.