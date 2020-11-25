Предприниматели Печенгского округа получат 300 млн рублей на развитие бизнеса

Предприниматели Печенгского округа Мурманской области получат 300 миллионов рублей на развитие бизнеса. Такую возможность предоставил конкурс беспроцентных займов, который организовала компания «Норникель». Каждый участник мог получить до 30 млн рублей на свой проект. Всего же фонд конкурса составил 300 млн рублей.

25 ноября состоялось объявление результатов и Церемония награждения победителей конкурса, которые уже в следующем году должны запустить свой бизнес и представить первые результаты. Значимым эффектом их реализации по задумке организаторов конкурса должно стать экономическое развитие Печенгского округа и улучшение жизни его жителей. Об этом на награждении сказала старший вице-президент, руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании «Норникель» Лариса Зелькова.

«В этом году Норникель совместно с властями Мурманской области, с администрацией округа участвовал в формировании большой программы развития, направленной на решение всех вопросов в Печенгском округе. Эта программа предполагает, в том числе, активное содействие развитию предпринимательству. — отметила Зелькова. — Мы убеждены, что инициатива предпринимательства, желание создавать что-то своими руками — это мощнейший стимул для развития любого региона. И Печенгский округ может оказаться в числе тех регионов, где предпринимательская активность формирует совершенно иное качество жизни, поэтому конкурс беспроцентных займов, итог которого мы подводим сегодня, стал частью большой, комплексной программы развития Печенгского округа».

Среди победителей конкурса проекты по развитию туристической инфраструктуры и открытию гостиничных, оздоровительных комплексов, строительство завода абразивных материалов и линии по переработке шин, а также организация форелевого хозяйства и современных предприятий общественного питания.

Автор проекта по созданию молочно-товарной фермы «Казаки на Севере» Алексей Зубарев работает в сфере животноводства более 45 лет, он имеет свое хозяйство в Мурманской области. Заем в размере 30 млн рублей потребовался на открытие нового бизнеса.

«Фишка нашего проекта в предоставлении качественной, свежей продукции, которая необходима каждый день, это мясо и молоко. Предстоит очень напряженная работа по организации фермы. К августу 2021-го года, за восемь месяцев мы должны запустить ферму. За первый год мы планируем достичь показателей в 1000 литров молока в сутки, а к пятому году реализации проекта эти показатели должны увеличиться до 2000 литров и более», — рассказал Алексей Зубарев.

В этом году на конкурс поступило 200 заявок, 11 проектов признаны победителями. Их авторы зарегистрируют бизнес на территории Печенгского района и создадут около 145 рабочих мест уже в следующем году. По условиям конкурса срок реализации проекта и возврата средств не должен превышать пяти лет с момента начала финансирования. Предприниматели могут воспользоваться отсрочкой начала платежей по займу на один год.

«Во время защиты проектов, мы спрашивали участников о том, будут ли они реализовывать свои проекты, в случае, если не станут победителями, было очень приятно слышать, что участники настроены на создание своего бизнеса, развитие экономики на территории округа, — отметил Максим Иванов, заместитель генерального директора АО „Кольская ГМК“ по региональной политике и корпоративным проектам.– Я хочу пожелать от лица Кольской компании всем участникам, всем победителя успехов, а мы будем стараться по мере сил поддерживать их в развитии новой экономики, для того чтобы Печенгский муниципальный округ стал, как бы громко не звучало, локомотивом роста всей Мурманской области».