Предприниматели назвали профессии, которым доверяют меньше всего

Результаты опроса проекта «Виртуальный маркетолог Макс» показали, что больше всего представители малого бизнеса не доверяют маркетологам, бухгалтерам и ИТ-специалистам. Об этом сообщила «Газета.ru».

Главная причина их недоверия кроется в неисполнительности сотрудников данных профессий. Примерно 52% рассказали, что не раз видели ситуации, когда их подчиненные не справлялись или отказывались выполнять задачи. Около 21% предпринимателей несли финансовые потери из-за действий маркетолога. Еще 67% руководителей заявили, что хотят разбираться в работе всех отделов и сотрудников своей компании.

Более 30% предпринимателей рассказали, что самым эффективным способом для погружения в работу являются ежедневные совещания. Около 25% отслеживают работу через чаты и личное общение с сотрудниками. Каждый пятый руководитель требует от своего сотрудника ежедневные отчеты.

В опросе поучаствовали 1209 генеральных и наемных директоров из 15 регионов России.