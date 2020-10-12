Предприниматели Москвы пожаловались на сбой в сервисе для передачи данных о сотрудниках на удаленке

«Сервис по предоставлению обязательных данных о сотрудниках, переведенных на удаленную работу, сломался. Нас ожидают массовые штрафы за непредоставление данных? Или же мэрия сдвинет сроки предоставления данных в связи с тем, что сайт не готов для такого наплыва?» — приводят СМИ слова одного из собеседников.

Также жалобы предпринимателей касаются и работы горячей линии, на которой должны рассказывать об альтернативных способах передать данные о работающих из дома москвичах.

В мэрии же заявили, что учтут сложившуюся ситуацию при выписывании штрафов за несвоевременное предоставление данных. Но там же подчеркнули, что отчасти в сбое виноваты сами работодатели.

«Сервис „Предоставление информации об установлении численности работников“ был запущен 9 октября, за несколько дней до окончания срока подачи сведений о работниках, переведенных на удаленный режим. Несмотря на это, подавляющее большинство работодателей приступили к загрузке документа 12 октября. В связи с этим возникла высокая нагрузка на сервис, из-за чего у некоторых пользователей наблюдаются временные сложности с подачей сведений», — привел «Подъем» комментарий департамента информационных технологий Москвы.

С 5 по 28 октября столичные работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. Для контроля за соблюдением этой нормы предприниматели должны каждый понедельник передавать в мэрию данные о работниках, которые остались дома. Сервис начал работать 9 октября. Эти меры связаны с ростом числа заразившихся коронавирусной инфекцией и должны усилить контроль за выполнением ограничений.