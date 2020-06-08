Предприниматели Москвы получили льготные кредиты на 3 млрд рублей

С начала мая столичные бизнесмены получили свыше трех миллиардов рублей по программе льготного кредитования. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Чтобы предприниматели могли взять или рефинансировать кредит на льготных условиях, правительством Москвы заключены соглашения с 11 крупнейшими банками. Благодаря этому малый и средний бизнес уже смог привлечь больше трех миллиардов рублей», — рассказала Сергунина. Ее процитировал сайт мэра Москвы.

Она отметила, что в скором времени индивидуальные предприниматели и компании получат еще 12,5 миллиарда. Их заявки уже одобрены. Всего бизнесмены подали запросы на общую сумму 180 миллиардов рублей. Оставшиеся документы находятся на рассмотрении.

Эта программа будет действовать до конца 2020 года. В мэрии уточнили, что на поддержку могут рассчитывать любые компании. Главное условие — регистрация бизнеса на территории российской столицы.

Сейчас ставка по действующим займам за счет субсидий снижена на 6%. По новым кредитам она составит до 8% годовых. Уточняется, что ставку по действующем кредитам автоматически пересчитают.

Программа субсидирования для предоставления льготных кредитов малому и среднему бизнесу вошла в третий пакет антикризисных мер поддержки бизнеса. Такое постановление 15 апреля подписал Сергей Собянин.