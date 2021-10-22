Предприниматель Дмитрий Потапенко прокомментировал сообщение о том, что в ближайшем будущем в России вырастут цены на колбасу и сосиски. Бизнесмена процитировало ИА НСН.

«Исходя из тенденции экономической политики в целом, выпадения нас из мировых поставок и производственных поставок за рубеж, мы все время будем находиться в продуктовой петле, когда у нас будет сокращаться ассортиментная матрица, ухудшаться ингредиенты в конечном продукте, и рост цен неизбежен», — объяснил Потапенко.

Он заметил, что колбаса является исключительно советским изобретением, которую изначально делали для того, чтобы обеспечить людей хоть каким-то белком. По его словам, во всех странах мира нет колбас как класса. То, что называется колбасками в Австрии или Германии, — это не колбаса.

«Колбасы — это признак нищего населения, и они должны были бы давно исчезнуть, потому что во всех странах — если ты хочешь, то ешь мясо», — подытожил предприниматель.