Предприниматель Петропольский рассказал, что может появиться на месте магазинов Reebok

Места, где были магазины бренда Reebok в России, вероятно, займут точки продажи спортивной одежды других производителей. Об этом в эфире радио Sputnik сказал руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения общественной организации «Опора России» Алексей Петропольский.

Ранее стало известно, что компания Reebok продала свое российское подразделение турецкому холдингу FLO Retailing (бренды U.S. Polo Assn., Lumberjack и Reno).

«Возможно, что магазинов Reebok на этих местах мы уже не увидим, но там будут разные монобренды, которые являются аналогом и в качестве не хуже. Потребитель останется с товаром, сотрудники останутся с работой, и вместе мы постепенно привыкнем к новым брендам. Думаю, что перспективы у турецкой компании большие, потому что актив они купили за хорошие деньги с хорошим дисконтом», — прокомментировал Петропольский.