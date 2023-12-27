Общество 27 декабря 2023, 16:58 Предприниматель Кофанов: покупку гаджетов лучше отложить до января-февраля

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Цены на электронику и гаджеты резко возрастают в предновогодний период. Покупку техники лучше отложить до января-февраля, сообщил предприниматель Антон Кофанов в беседе с «ФедералПресс».

По словам эксперта, после Нового года спрос на электронику обычно снижается, что стимулирует продавцов предлагать более привлекательные цены. Также в этом время выходят новые версии и модели гаджетов.

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Кроме того, после праздников компании стремятся улучшить свои квартальные показатели и продают товары с дополнительными скидками, сообщил сайт «МК в Питере».