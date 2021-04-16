Предприниматель из Забайкалья украл из бюджета города более миллиона рублей

В Забайкальском крае мужчину обвинили в срыве муниципального контракта. Злоумышленник похитил бюджетные средства, которые выделили на реставрационные работы сквера в поселке Приисковый. Об этом сообщил «Царьград».

Индивидуальный предприниматель договорился с местной мэрией о благоустройстве сквера. Однако мужчина освоил лишь две трети от выделенных трех миллионов 339 тысяч. Также он предоставил поддельные документы о проделанных работах, сообщило краевое УМВД.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю отыскали злоумышленника. Предприниматель смог присвоить миллион 145 тысяч.

Теперь его ждет суд по статье за мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного млн рублей