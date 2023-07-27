27 июля 2023, 12:33
Предприниматель из Татарстана начал строить дом для многодетной семьи, которая потеряла жилье в пожаре
Меценат, глава строительной компании Зеленодольска Ильяс Гимадов решил за свои средства построить новый дом для многодетной семьи, у которой старое жилище сгорело во время пожара. Об этом написал сайт kp.ru.
В июне этого года супруги и их семеро детей из села Большие Ключи остались без крыши над головой. Их дом полностью уничтожил огонь. После случившегося семья переехала в съемную квартиру.
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По словам Ильяса Гимадова, новый дом будет одноэтажным, площадью 100 квадратных метров. Его возведут на прежнем участке до конца этого года.
Татарстан
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