Общество 27 июля 2023, 12:33 Предприниматель из Татарстана начал строить дом для многодетной семьи, которая потеряла жилье в пожаре

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Меценат, глава строительной компании Зеленодольска Ильяс Гимадов решил за свои средства построить новый дом для многодетной семьи, у которой старое жилище сгорело во время пожара. Об этом написал сайт kp.ru.

В июне этого года супруги и их семеро детей из села Большие Ключи остались без крыши над головой. Их дом полностью уничтожил огонь. После случившегося семья переехала в съемную квартиру.

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По словам Ильяса Гимадова, новый дом будет одноэтажным, площадью 100 квадратных метров. Его возведут на прежнем участке до конца этого года.