Предприниматель Иван Алехин рассказал, каким бизнесом можно заняться в 2022 году
Россияне могут заниматься практически любым бизнесом в сложившихся обстоятельствах, но нужно правильным образом наладить поставки. Об этом «ФедералПресс» рассказал бизнесмен и инвестор Иван Алехин.
Если раньше в Россию поставлялись товар из Европы, то теперь это будет в основном Китай и страны бывшего СССР.
«А те страны, которые у нас открыты — это Турция, вообще Ближний Восток, Азия. С ними тоже можно и нужно работать, самое главное — выставлять ценники в валюте, а не в рублях. И торговать за валюту», — сказал Алехин.
По его словам, хорошим вариантом бизнеса сейчас будут магазины на маркетплейсах — как российских, так и зарубежных.
«Бизнес — в жилах у человека. Люди всегда в любое время что-то начинали. Любой кризис — это время возможностей, всегда находятся пути», — заключил бизнесмен.