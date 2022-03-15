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    15 марта 2022, 11:58

    Предприниматель Иван Алехин рассказал, каким бизнесом можно заняться в 2022 году

    Полина Гребенщикова

    Россияне могут заниматься практически любым бизнесом в сложившихся обстоятельствах, но нужно правильным образом наладить поставки. Об этом «ФедералПресс» рассказал бизнесмен и инвестор Иван Алехин.

    Если раньше в Россию поставлялись товар из Европы, то теперь это будет в основном Китай и страны бывшего СССР.

    «А те страны, которые у нас открыты — это Турция, вообще Ближний Восток, Азия. С ними тоже можно и нужно работать, самое главное — выставлять ценники в валюте, а не в рублях. И торговать за валюту», — сказал Алехин.

    По его словам, хорошим вариантом бизнеса сейчас будут магазины на маркетплейсах — как российских, так и зарубежных.

    «Бизнес — в жилах у человека. Люди всегда в любое время что-то начинали. Любой кризис — это время возможностей, всегда находятся пути», — заключил бизнесмен.