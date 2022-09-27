Предприниматель Галан рассказала, на что обращать внимание при выборе детской игрушки | 360°

Все новости

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:38

Еще 38 участков отдадут предпринимателям Подмосковья по программе «Земля за рубль»

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:35

Россия отказалась от «Оскара». Гендерно-расовая повестка в кино не вызывает интереса

Реклама

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:29

«Чтобы наши земляки перестали погибать». Жительницы Донбасса объяснили, почему им важен референдум

Культура

27 сентября 2022, 16:25

Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинет свой пост

Мир

27 сентября 2022, 16:22

Попытки Киева сорвать референдум в ДНР назвали провалом

Мир

27 сентября 2022, 16:10

Франция организует подготовку боевиков ВСУ в Польше

Общество

27 сентября 2022, 16:06

Фейк: житель Херсона семь раз проголосовал на референдуме

Наука

27 сентября 2022, 16:06

Россия и Китай подписали контракты о размещении станций систем ГЛОНАСС и Beidou

Общество

27 сентября 2022, 16:04

Законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных приняли в первом чтении

Общество

27 сентября 2022, 12:05

Предприниматель Галан рассказала, на что обращать внимание при выборе детской игрушки

Анастасия Галан: не стоит покупать мягкие игрушки из натурального меха и кожи

Читать 360tv в

При покупке детской игрушки стоит обращать внимание не только на само изделие, но и на упаковку, и маркировку. Об этом изданию NEWS.ru рассказала предприниматель Анастасия Галан.

«Упаковка — внимательно ее изучите, убедитесь в ее целостности и самом наличии. Особенно это касается мягких игрушек и материалов, высыхающих на воздухе. Упаковка не только защищает игрушку от внешних загрязнений, но и сохраняет все ее функции. Маркировка должна быть хорошо читаемой, информировать о составе, производителе и возрастных ограничениях. Несомненный плюс — наличие знака соответствия требованиям технического регламента ЕАС», — сообщила эксперт.

Реклама

Некоторые игрушки, по словам предпринимателя, могут вызывать аллергическую реакцию. Она посоветовала не покупать игрушки из натурального меха и кожи.

Реклама

«Не стоит покупать мягкие игрушки из натурального меха и кожи. Они могут вызвать аллергическую реакцию. Габариты. При выборе игрушки обратите внимание на размер игрушки, чтобы он соответствовал возрасту. Даже если игрушка имеет внушительные габариты, следует убедиться, что она не может распасться на несколько мелких частей <…>», — заключила предприниматель.

Дети

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама