Предприниматель Галан рассказала, на что обращать внимание при выборе детской игрушки | 360°

Общество 27 сентября 2022, 12:05 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Предприниматель Галан рассказала, на что обращать внимание при выборе детской игрушки Анастасия Галан: не стоит покупать мягкие игрушки из натурального меха и кожи Unsplash

Читать 360tv в

При покупке детской игрушки стоит обращать внимание не только на само изделие, но и на упаковку, и маркировку. Об этом изданию NEWS.ru рассказала предприниматель Анастасия Галан.

«Упаковка — внимательно ее изучите, убедитесь в ее целостности и самом наличии. Особенно это касается мягких игрушек и материалов, высыхающих на воздухе. Упаковка не только защищает игрушку от внешних загрязнений, но и сохраняет все ее функции. Маркировка должна быть хорошо читаемой, информировать о составе, производителе и возрастных ограничениях. Несомненный плюс — наличие знака соответствия требованиям технического регламента ЕАС», — сообщила эксперт.

Реклама

Некоторые игрушки, по словам предпринимателя, могут вызывать аллергическую реакцию. Она посоветовала не покупать игрушки из натурального меха и кожи.

Реклама

«Не стоит покупать мягкие игрушки из натурального меха и кожи. Они могут вызвать аллергическую реакцию. Габариты. При выборе игрушки обратите внимание на размер игрушки, чтобы он соответствовал возрасту. Даже если игрушка имеет внушительные габариты, следует убедиться, что она не может распасться на несколько мелких частей <…>», — заключила предприниматель.

0 0 0 0 0 0