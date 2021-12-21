Предприниматель Давыдов предложил расширить круг доноров органов

Предприниматель и активист Дмитрий Давыдов предложил расширить круг россиян, которые могут быть донорами органов для своих родственников и близких. Об этом написало ИА НСН.

«Как известно, в России живым донором может стать лишь человек, находящийся в генетической связи, то есть состоящий в кровном родстве с реципиентом», — напомнил Давыдов.

Он заметил, что это ограничение существенно сужает круг людей, которые готовы пожертвовать своим органом ради спасения жизни близкого человека. Бизнесмен обратил внимание на то, что в некоторых европейских странах можно стать донором для супругов и друзей.

«Следует разрешить донорство между гражданами, состоящими в браке не менее одного года, между неженатыми, но имеющими общего ребенка россиянами, а также — между родителями и их приемными детьми», — предложил Давыдов.