Предприниматель дал советы по открытию бизнеса в России

Предприниматель Андрей Плотников рассказал, как открыть свой бизнес в России. Об этом сообщил телеканал ОТР.

В первую очередь следует быть уверенным в своем продукте и в самом себе, пояснил Плотников. Также Плотников уточнил, что большую роль играют деньги и команда.

«Сколько бы денег у вас ни было, даже миллионы и миллиарды, если у вас нет хорошей и толковой команды, профессионалов своего дела, бизнес вряд ли удастся», — заключил он.

Также Плотников напомнил, что стоит учитывать все риски, так как бизнес в России существует, «пока ему дают существовать». Контролирующие органы и госструктуры могут создать бизнесменам серьезные препятствия, пояснил Плотников.

«Но самое важное — это клиенты, продажи. Если у вас есть хорошая клиентская база, то можете не переживать о дальнейшем расширении офиса или наборе новых сотрудников, зарплатных ожиданиях и так далее», — добавил эксперт.

Он назвал самым перспективным в России рынок услуг, так как тот значительно вырос после пандемии. С сферой производства сложнее, так как большинство россиян не обладают необходимыми знаниями.