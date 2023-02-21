Общество 21 февраля 2023, 16:36 Предприятию в Нижнем Тагиле вынесли предупреждение из-за схода поезда с рельсов

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Предприятию «ЕВРАЗ НТМК» в Нижнем Тагиле вынесли предупреждение из-за схода с рельсов тепловоза и пяти вагонов. Об этом написал сайт tagilcity.ru со ссылкой на траспортную прокуратуру.

В ведомстве установили, что железнодорожная авария случилась из-за напрессовки снега и льда на стрелочных башмаках и упорных болтах.

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Руководитель маневров и составитель поездов не обеспечили безопасность движения состава, говорится в сообщении прокуратуры.

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