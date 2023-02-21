21 февраля 2023, 16:36
Предприятию в Нижнем Тагиле вынесли предупреждение из-за схода поезда с рельсов
Предприятию «ЕВРАЗ НТМК» в Нижнем Тагиле вынесли предупреждение из-за схода с рельсов тепловоза и пяти вагонов. Об этом написал сайт tagilcity.ru со ссылкой на траспортную прокуратуру.
В ведомстве установили, что железнодорожная авария случилась из-за напрессовки снега и льда на стрелочных башмаках и упорных болтах.
Реклама
Руководитель маневров и составитель поездов не обеспечили безопасность движения состава, говорится в сообщении прокуратуры.
Реклама
Реклама
Реклама