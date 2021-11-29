Предприятия по переработке ямальской рыбы откроют в Новом Уренгое

В Новом Уренгое намерены запустить два предприятия, которые будут заниматься переработкой ямальской рыбы. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

«Одними из первых, ориентировочно в 2022–2023 году, должны заработать несколько предприятий в Новом Уренгое», — уточнил директор окружного департамента агропромышленного комплекса Виктор Югай.

По его словам, в следующем году предусмотрено увеличение региональных субсидий на добычу и переработку рыбы. Отмечается, что по итогам 2021 года ямальские ловцы уже выполнили план более чем на 90%. Они добыли свыше девяти с половиной тысяч тонн рыбы.