Предприятия Нижегородской области сообщили о сохранении зарплат для мобилизованных | 360°

Общество 21 октября 2022, 13:06 Предприятия Нижегородской области сообщили о сохранении зарплат для мобилизованных

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Ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП) Нижнего Новгорода поддержала инициативу губернатора Глеба Никитина о сохранении заработной платы для мобилизованных граждан. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Как сообщила пресс-служба нижегородского Заксобрания, в сложные времена представители бизнеса проявили свою высокую социальную ответственность по отношению к сотрудникам.

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Предложение о сохранении зарплаты уже начало рассматриваться на таких предприятиях как ГАЗ, НМЖК, СИБУР-Кстово, «Термаль», «Каравай» и других.

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