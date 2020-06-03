Предприятия не будут штрафовать за несоблюдение рекомендаций после карантина. Все на совести руководителей

Предприятия, которые оказались закрыты из-за пандемии, не будут получать штрафы после карантина за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Власти надеются на внутреннюю ответственность каждой компании. Об этом заявили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

«Предприниматели получили разъяснение в части контроля за соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора. Штрафовать представителей бизнеса не планируется. Следовать рекомендациям в их интересах», — говорится в сообщении, которое процитировал «Интерфакс».

При этом, если в компании зафиксируют очаг заражения коронавирусом, ее автоматически закроют на карантин, и тогда уже руководители понесут ответственность со всей строгостью.

Перед открытием предприятий сферы услуг Роспотребнадзор еще раз разъяснит предпринимателям все требования и рекомендации.

Ранее в Московской области открылись промышленные предприятия и строительные площадки. Там ежедневно проверяют, как соблюдаются санитарные требования.