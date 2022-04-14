Предприятия, которые бережно хранят свои бумаги, хотят поощрить в Петербурге

Председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга Петр Тищенко заявил, что в городе будет объявлен конкурс среди крупных городских предприятий, которые наиболее уважительно относится к своим историческим документам. Об этом написал «Петербургский дневник».

Комитет планирует выявить самые достойные архивы этих предприятий и поощрить их.

«В чек-листе у нас будет учтено наличие ответственного сотрудника и спецпомещения для бумаг, правила и средства хранения — насколько они современны. Будем смотреть, создал ли руководитель необходимые ресурсы для нормальной сохранности», — сообщил Тищенко.

Руководитель комитета добавил, что правильное хранение — более экономичное мероприятие, чем спасение документов, которые находились в плохих условиях.