Предприятия Арктики и Дальнего Востока вложили в развитие региона более 2 триллионов рублей

Более двух триллионов рублей вложили в развитие региона 500 новых предприятий в Арктике и на Дальнем Востоке. Об этом рассказал премьеру Михаилу Мишустину глава Корпорации развития этих территорий Николай Запрягаев, сообщил ОТР.

Всего в портфеле Корпорации — больше 5 000 новых инвестпроектов на сумму 6 триллионов 600 миллиардов рублей. Три четверти этих средств вложено в переработку — в нефтехимические компании, агрокомплексы и рыбоводческие заводы.